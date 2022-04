Manchester City-Atletico Madrid, Simeone: “Giocato come volevamo”

Arrivano le dichiarazioni di Diego Simeone al termine di Manchester City- Atletico Madrid, match valevole per l’andata dei Quarti di finale di Champions League

Simeone e il suo Atletico Madrid escono sconfitti dall’Etihad Stadium. Al 70′ è crollato il muro dei Colchoneros, a vincere – nell’andata dei Quarti di finale di Champions League – è stato così il Manchester City di Pep Guardiola.

Simeone – intervenuto ai microfoni di Mediaset – ha commentato il ko e l’atteggiamento avuto dalla sua squadra per l’intera partita: “Abbiamo giocato come volevamo – afferma l’argentino – Nel primo tempo, però, non siamo riusciti a fare i contropiedi come bisognava fare; nel secondo, invece, ci siamo riusciti, uscendo bene con qualche contropiede importante ma di fronte avevamo una delle squadre migliori al mondo, che in in casa segna tanto”.

Difesa ad oltranza – “Ognuno gioca come crede che si possa fare bene per andare avanti, per accedere al turno successivo – prosegue Simeone -. Match di ritorno? Giocheremo con tanta umiltà, sapendo di avere davanti una squadra forte con importanti individualità. Cosa deve cambiare? Bisogna migliorare, abbiamo finito il primo tempo, ora si gioca il secondo”