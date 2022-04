Mega offerta Psg, ma il top player ha scelto la Juventus

Il Psg a caccia di riscatto dopo l’ennesima grande delusione europea, ma l’offerta per il top player non basta: lui vuole la Juventus

La sconfitta casalinga contro l’Inter ha di fatto spalancato del tutto le riflessioni sul futuro in casa Juventus. L’ultima residua chance di rientrare nella lotta scudetto è svanita, ora gli uomini di Allegri devono fare il possibile per blindare almeno in quarto posto in classifica, con la Roma che a cinque punti non è ancora a distanza di sicurezza.

La possibilità di centrare almeno l’obiettivo minimo della Champions, comunque, c’è tutta. Di sicuro, nella prossima stagione, l’intenzione è tornare competitivi ai massimi livelli, Allegri è fiducioso nella possibilità di far crescere la squadra. E di ottenere rinforzi funzionali dal calciomercato. In tal senso, sono già tanti i nomi che gravitano attorno al club bianconero. Cherubini e Arrivabene sono già al lavoro per acquisti di spessore. E incassano un ‘sì’ davvero molto importante.

Buone notizie per la Juventus: Pogba dice sì e attende l’avanzata bianconera

Ritorna in auge, come sempre, il nome di Paul Pogba, ripetutamente accostato ai bianconeri nelle scorse stagioni. E ora più che mai, con il contratto in scadenza con il Manchester United e un rinnovo che appare ormai da escludere. Si fa sotto il Psg, che a sua volta deve riscattare una brutta eliminazione dall’Europa, l’ennesima. Leonardo ha incontrato lo stato maggiore del club a Doha, stando a ‘footmercato.net’, e ha ribadito la necessità di spingere sul centrocampista francese. Secondo il ‘Manchester Evening News’, sarebbe già stata formulata una prima offerta di contratto a Pogba. Una offerta però inferiore a quella avanzata dallo United per il rinnovo e, in ogni caso, il giocatore preferirebbe un ritorno alla Juventus, pur non disprezzando il corteggiamento dei parigini.