Alternativa a Pogba: la Juventus sogna in grande

Oltre all’erede di Dybala, la Juventus vuole regalare un grande colpo a centrocampo ad Allegri: alternativa straordinaria a Pogba

I bianconeri sono definitivamente esclusi dalla corsa scudetto, a causa della sconfitta interna contro l’Inter: ora il lavoro della società si sposta sulla prossima stagione, dove tornare alla vittoria deve essere un must.

Trovare l’erede di Paulo Dybala è la priorità in casa Juventus, ma attenzione anche al colpo a centrocampo. La candidatura di Paul Pogba resta viva, ma il ritorno a Torino del campione del mondo non è l’unico scenario che potrebbero percorrere i bianconeri. Diversi sono i centrocampisti che piacciono a Massimiliano Allegri e alla ‘Vecchia Signora’, ma uno in particolare sembra avere tutte le carte in regola per far sognare l’ambiente.

Calciomercato Juventus, altro che Pogba | Il grande sogno è Milinkovic-Savic

Riportare a Torino Paul Pogba farebbe felice Massimiliano Allegri e i tifosi della Juventus, ma avrebbe anche delle insidie che starebbero frenando la dirigenza. Se è vero che con il francese si potrebbe usufruire del Decreto Crescita, resta il fatto che l’ingaggio da 13 milioni netti a stagione resta troppo alto. Attenzione, quindi, alle possibili alternative prese in esame dalla ‘Vecchia Signora’. Per il centrocampo non ci sono solamente i soliti noti, come Jorginho e Renato Sanches.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus continua a monitorare anche la situazione di Sergej Milinkovic-Savic. A 27 anni il ‘sergente’ potrebbe decidere di svoltare e di rispondere alla chiamata di un grande club: formare un asse serbo con Vlahovic, poi, potrebbe essere la grande mossa dei bianconeri. Riuscire a convincere Lotito a privarsi del suo giocatore più importante, però, non sarà una passeggiata e rischia di essere una missione quasi impossibile per la Juventus. Un tentativo, nel caso in cui Milinkovic-Savic dovesse decidere di lasciare la Capitale, verrà fatto dai bianconeri.