La scelta è stata fatta: firma ‘gratis’ con la Juventus

Dybala e forse non solo via a zero, ma la Juve può altrettanto portarsi a casa un big senza pagare nulla per il cartellino. Ecco tutti i dettagli

Dybala via a zero, ma l’argentino potrebbe non essere l’unico calciatore a salutare ‘gratis’ i bianconeri a fine stagione. Il maggiore indiziato al momento a fare compagnia all’ergrntino è Federico Bernardeschi. Poi c’è Perin. Cuadrado e De Sciglio, invece, dovrebbero prolungare. Gente che va, a zero, big che viene, sempre a zero. La Juve infatti potrebbe regalare ad Allegri un super big senza pagare alcunché per il cartellino.

Il top che può vestire la maglia bianconera è Angel Di Maria, in scadenza a giugno col Paris Saint-Germain. I francesi non sono intenzionati a rinnovargli il contratto e per questo l’ex Real è libero di firmare con un’altra squadra da parametro zero. Di Maria è la ‘scelta’ dei nostri utenti Telegram in risposta al sondaggio di questa mattina.

“In estate Juve, Inter, Milan e Napoli potrebbero chiudere diversi affari a parametro zero. Quale di questi sarebbe il migliore?”, abbiamo chiesto a chi segue il canale Telegram di Calciomercato.it.

L’opzione Di Maria-Juventus è stata nettamente la più votata col 44%, molto dietro quella Dybala-Inter con sostanzialmente la metà dei voti (22%). Terza l’opzione Dybala-Napoli col 17%, quarta Isco-Milan con l’11% e il 6% riservato ad ‘Altro’.