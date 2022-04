De Paul bocciato da Simeone: torna in Serie A da protagonista

Bocciato e possibile cessione in estate. Per il calciatore è pronta a una super sfida a tre tra Inter, Juventus e Milan. Ecco cosa sta succedendo

Lo volevano tutti in Italia ma nessuno lo ha preso. Alla fine Rodrigo de Paul ha deciso di volare in Spagna per vestire la maglia dell’Atletico Madrid.

Con la maglia dei Colchoneros, però, l’ex Udinese non sta convincendo al 100%. I numeri in stagione sono ben lontani da quelli dello scorso anno. Diego Simeone gli sta dando fiducia: sono 38 le partite giocate, per un totale di 2461 minuti, ma i gol solo due, così come gli assist. Numeri – come detto – che non hanno a che vede con quell’anno scorso quando con i bianconeri segnava nove reti e realizzava undici assist.

Numeri che inevitabilmente lo hanno portato ad essere apprezzato da tutti: ci ha provato l’Inter, ma anche Juventus, Napoli e Milan. Le cifre richieste dall’Udinese lo hanno fatto scappare all’estero.

Dopo un anno potrebbe, però, davvero fare ritorno in Italia: le voci dalla Spagna continuano a rincorrersi con forza. E’ evidente che i club di Serie A per riportare l’argentino a casa non potranno andare oltre al prestito oneroso con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, Juve e Inter: escluso da Simeone: la Serie A lo aspetta

Stasera, nel frattempo, Simeone, che come detto ha detto sempre creduto in lui, ha deciso di escluderlo dall’undici iniziale. Un’esclusione destinata a far discutere, con il tecnico argentino che ha preferito affidarsi ai muscoli di Kondogbia. E’ impossibile che de Paul l’abbia presa bene. Chissà che non sia la goccia che faccia traboccare il vaso per una separazione.

Per quanto riguarda le squadre italiane, de Paul continua davvero a far comodo a tutti. Al Milan serve un giocatore di qualità, che sappia interpretare il ruolo di mezzala e trequartista, che possa dare qualità alla manovra offensiva. Un vero dieci, come l’argentino ma reciterebbe un ruolo da protagonista anche con l’Inter, dove si cercano alternative a Calhanoglu e Barella o nella Juventus, che in estate si muoveranno con forza per migliorare un reparto, quello di centrocampo, non proprio all’altezza rispetto agli altri.