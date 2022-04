Irrati nella bufera per Juve-Inter: “Sembrava dovessero insegnargli il regolamento”

Il giorno dopo Juventus-Inter, da tradizione, è il giorno delle polemiche: l’arbitro Irrati nel mirino, parole al veleno sul direttore di gara

Juventus-Inter va in archivio con una vittoria per 1-0 dei nerazzurri che li rilancia nella corsa scudetto ed estromette invece definitivamente i bianconeri. Un risultato maturato nel finale del primo tempo, con un rigore di Calhanoglu, destinato a far parlare a lungo.

Otto minuti in cui è successo di tutto, con doppio intervento del Var, prima sul fallo subito da Dumfries e poi sulla ripetizione del rigore del turco dopo che l’arbitro Irrati ha fischiato un fallo in attacco. Polemiche da parte juventina, ma non solo, per i dialoghi del direttore di gara con Mazzoleni al Var. In generale, un arbitraggio che non ha convinto, non tanto nel merito delle decisioni assunte, quanto per la gestione dell’intero match e degli episodi chiave.

Juve-Inter, Boniek polemico su Irrati: “Era preoccupato”

Ne ha parlato a ‘Radio Anch’io’ su Radio Uno, Zbigniew Boniek, ex giocatore della Juventus e vicepresidente UEFA. Il polacco è stato molto critico sugli episodi del derby d’Italia e sul comportamento di Irrati ma anche dei giocatori. “Dopo Juve-Inter di solito prevalgono sempre le polemiche rispetto al resto – ha spiegato – Mi da’ fastidio nel calcio di oggi vedere giocatori di 90 chili che al minimo tocco cadono come prugne. Il rigore per l’Inter a termini di regolamento ci sta, ma il calcio è uno sport di contatto, non è come il basket dove il minimo tocco può essere punibile. E’ un contatto quello su Dumfries che avviene anche in maniera molto casuale. Irrati era preoccupato, avete visto Cuadrado e Barella? Sembrava dovessero insegnargli il regolamento. Far calciare nuovamente il rigore per me è giusto, l’arbitro aveva fischiato un fallo in attacco ma la Juventus quel gol se l’era fatto da sola. Per questo è intervenuto il Var”.