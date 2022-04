Inter a +5 sulla Juventus e +3 sul Napoli: la classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 31esima giornata. Da Juventus e Inter a Atalanta, Napoli e Milan: la classifica senza Var

In attesa dei due posticipi di oggi che vedranno impegnate il Verona e il Milan in casa rispettivamente contro Genoa e Bologna, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza.

Nella trentunesima giornata di campionato ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nell’anticipo del sabato tra Salernitana e Torino, Piccinini fa ribattere il penalty sbagliato da Belotti perché Gyomber era entrato in area con troppo anticipo. Nel derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, invece, Massimi annulla il gol di Di Francesco perché viziato da un precedente contatto falloso tra Pinamonti e Terracciano. Altro episodio nella sfida tra Atalanta e Napoli, con Di Bello che assegna un rigore ai partenopei dopo aver rivisto al monitor a bordocampo l’intervento di Musso su Mertens. Infine nel derby d’Italia tra Juventus e Inter doppio ricorso al Var in occasione del gol che ha deciso la partita: Irrati prima rivede il fallo di Morata su Dumfries per assegnare il tiro dagli 11 metri, poi fa ribattere il rigore parato da Szczesny a Calhanoglu perché De Ligt era entrato in area prima della battuta.

Serie A, dodicesima giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Spezia-Venezia 1-0

Lazio-Sassuolo 2-1

Salernitana-Torino 0-1

Fiorentina-Empoli 1-1

Atalanta-Napoli 1-2

Udinese-Cagliari 5-1

Sampdoria-Roma 0-1

Juventus-Inter 0-0

Verona-Genoa oggi

Milan-Bologna oggi

CLASSIFICA REALE: Milan* punti 66, Napoli 66, Inter* 63, Juventus 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Sassuolo 43, Verona* 42, Torino* 38, Udinese** 33, Bologna** 33, Empoli 33, Spezia 32, Sampdoria 29, Cagliari 25, Genoa* 22, Venezia* 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan* punti 67, Inter* 64, Napoli 61, Juventus 59, Atalanta* 54, Roma 54, Lazio 53, Sassuolo 46, Fiorentina* 44, Verona* 40, Torino* 39, Empoli 35, Udinese** 34, Sampdoria 32, Spezia 31, Bologna** 30, Cagliari 25, Genoa* 24, Salernitana** 20, Venezia* 18.

*Una partita in meno

**Due partite in meno