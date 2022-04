DIRETTA Serie A, Verona-Genoa | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Tudor e il Genoa di Blessin in tempo reale

Il Verona affronta il Genoa nel primo posticipo del lunedì valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno, tra due formazioni che vivono un periodo di forma diametralmente opposto.

Da una parte i gialloblu di Tudor vogliono tornare al successo dopo aver raccolto soltanto due punti nelle ultime tre partite contro Fiorentina, Napoli ed Empoli per scavalcare il Sassuolo al nono posto in classifica. Dall’altro i rossoblu di Blessin puntano a dare seguito alla vittoria sul Torino per agganciare il Cagliari e provare a tirarsi fuori dalla zona retrocessione. All’andata finì con un pareggio 3-3. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Bentegodi’ in tempo reale.

Probabili Formazioni Verona-Genoa

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

CLASSIFICA: Milan* punti 66, Napoli 66, Inter* 63, Juventus 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Sassuolo 43, Verona* 42, Torino* 38, Udinese** 33, Bologna** 33, Empoli 33, Spezia 32, Sampdoria 29, Cagliari 25, Genoa* 22, Venezia* 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partita in meno