Diretta Milan-Bologna | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Milan-Bologna, posticipo del lunedì della trentunesima giornata di Serie A

Snodo fondamentale nella lotta scudetto, Milan-Bologna chiuderà il programma della trentunesima giornata di Serie A. La squadra rossonera è chiamata a rispondere alle vittorie di ieri di Inter e Napoli nelle difficili trasferte contro Juventus e Atalanta per non trasformare in deleterio un turno che sulla carta sembrava favorevole.

Raggiunta momentaneamente dall’undici di Spalletti a quota 66 punti, la squadra allenata da Stefano Pioli va a caccia della ventunesima vittoria in campionato, che le consentirebbe di riconquistare la vetta della classifica in solitaria. Per riuscirci, il tecnico rossonero potrà contare su un gruppo praticamente al completo, con tante opzioni a disposizione, soprattutto in attacco. Senza Sinisa Mihajlovic in panchina, i rossoblu dovranno fare a meno di Lorenzo De Silvestri, ma potranno contare su Marko Arnautovic e Roberto Soriano, alle prese con qualche acciacco nei giorni scorsi.

Tredicesimi a quota 33 punti, i Felsinei vogliono evitare la terza sconfitta consecutiva in campionato. Per farlo, dovranno invertire la rotta rispetto agli ultimi cinque precedenti, terminati tutti con la vittoria milanista, con ben quattordici reti subite e appena tre realizzate. Calciomercato.it seguirà la sfida di Milano in tempo reale.

Probabili formazioni Milan-Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Aebischer, Dijks; Barrow, Arnautovic. All. Tanjga

