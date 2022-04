Ribaltone in panchina, lo spogliatoio è diviso

Ribaltone in panchina al termine della stagione. Lo spogliatoio è diviso, l’indiscrezione e tutti i dettagli

Il campionato di Serie A è entrato nelle sue fasi decisive, soprattutto con la corsa scudetto ancora aperta a tre squadra, Milan, Napoli e Inter. I nerazzurri si sono rilanciati grazie al successo nel derby d’Italia contro la Juventus.

È la settimana decisiva anche in Premier League: domenica, infatti, ci sarà lo scontro diretto tra il Liverpool di Klopp e il Manchester City di Pep Guardiola. Non è invece mai stato in corsa per il titolo il Manchester United di Cristiano Ronaldo e Pogba. Nel corso della tormentata stagione dei ‘Red Devils’ è arrivato l’esonero di Solskjaer e, a fine anno, l’allenatore ad interim Ralf Rangnick avrà il compito di scegliere il nuovo tecnico. In prima fila c’è il nome di Erik ten Hag.

Manchester United, spogliatoio diviso su ten Hag

Stando al ‘Manchester Evening News’, però, lo spogliatoio del Manchester United è diviso sulla possibile nomina dell’attuale allenatore dell’Ajax. È il candidato preferito del club inglese, ma mentre alcuni giocatori sono entusiasti del possibile arrivo di ten Hag, altri lo vedrebbero come una scelta “deludente”. In corsa c’è anche Mauricio Pochettino, al capolinea col PSG. La scelta dei ‘Red Devils’ sarà decisiva anche per il futuro di Cristiano Ronaldo. Staremo a vedere.