Conte lo strappa definitivamente alla Juventus: “E’ davvero forte”

Colpo da 35 milioni per Antonio Conte e rimpianto Juventus sul mercato. Il tecnico salentino si gode le prestazioni del talento del Tottenham

La Juventus lo ha sacrificato a gennaio per anticipare l’assalto a Dusan Vlahovic e portare subito il centravanti serbo alla corte di Allegri. Adesso Dejan Kulusevski rischia però di essere un grosso rimpianto per la compagine bianconera.

Il mancino svedese sta incantando a Londra con la maglia del Tottenham, applaudito da Antonio Conte che lo avrebbe voluto anche ai tempi dell’Inter prima del blitz di Paratici per strapparlo ai nerazzurri e portarlo alla Continassa. L’attuale Ds degli ‘Spurs’ ha bussato nel mercato di gennaio alle porte della ‘Vecchia Signora’ e stavolta lo ha messo a disposizione dell’ex Ct della Nazionale che se lo coccola dopo la nuova prestazione da protagonista contro il Newcastle: “Quando allenavo l’Inter ho provato a prenderlo ma la Juventus si è mossa prima. Forse aveva più soldi di noi… (ride, ndr)”, sottolinea Conte in conferenza stampa.

Il manager del Tottenham prosegue elogiando Kulusevski: “Parliamo di un giocatore che ha solo 21-22 anni. Deve continuare a giocare così perché è forte fisicamente ed è bravo anche tecnicamente. Penso che per il Tottenham sia un grande acquisto per il presente e per il futuro, parliamo di uno davvero forte. Dejan così come Bentancur: ho sempre detto che con questi due acquisti, nonostante la perdita di quattro giocatori a gennaio, abbiamo reso la squadra più completa ed equilibrata”.

Calciomercato Juventus, Kulusevski incanta: Conte spinge per il riscatto

Già 5 assist in Premier League (nessuno come lo svedese da febbraio) e 2 reti finora nell’esperienza inglese per Kulusevski. Numeri importanti che avvicinano a grandi passi il riscatto da parte del Tottenham sul talento classe 2000. Arrivato in prestito oneroso per 10 milioni di euro fino al 2023, gli ‘Spurs’ hanno sia l’obbligo – a determinate condizioni – che il diritto di riscattare ‘Kulu’ versando 35 milioni nelle casse della Juventus. Ossigeno per le finanze bianconere, ma anche più di qualche rimpianto per le indubbie qualità che lo svedese non è riuscito ad esprimere sotto la Mole tra la gestione Pirlo e il ritorno di Allegri in panchina.