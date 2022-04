Serie A, Napoli inarrestabile: capolista! Beto show a Udine

Serie A, Napoli vittorioso a Bergamo contro l’Atalanta, l’Udinese invece strapazza il Cagliari con tripletta di Beto

Il Napoli vince a Bergamo e vola in testa alla classifica. Gli azzurri sbancano 1-3 il Gewiss Stadium e si portano in vetta alla classifica agganciando il Milan, che ha però una partita in meno. Tre punti fondamentali nella corsa scudetto per gli azzurri, mentre la sconfitta spegne quasi definitivamente le speranze nerazzurre per arrivare tra le prime quattro in classifica.

Azzurri avanti grazie al rigore di Insigne, assegnato dopo consulto al Var per contatto tra Musso e Mertens. Raddoppia poi Politano su giocata da calcio piazzato. De Roon accorcia le distanze nella ripresa, ma a dieci minuti dalla fine Elmas la chiude in contropiede. La squadra di Spalletti tiene dunque apertissimi i giochi scudetto e supera un ostacolo complicatissimo nella corsa al titolo.

Grande vittoria interna invece per l’Udinese, che allontana gli spettri della retrocessione. I bianconeri rifilano cinque gol al Cagliari, che si era portato in vantaggio con Joao Pedro. Protagonista della gara è Beto: il portoghese firma una tripletta nel successo bianconero. In gol anche Becao e Molina. Cagliari alla quarta sconfitta consecutiva e sempre più a rischio retrocessione.

Atalanta-Napoli 1-3: Insigne (N) 14′, Politano (N) 37′, de Roon (A) 58′, Elmas (N) 81′

Udinese-Cagliari 5-1: Joao Pedro (C) 32′, Becao (U) 38′, Beto (U) 45′, 49′, 73′, Molina (U) 59′.

CLASSIFICA SERIE A:

Milan punti 66*, Napoli 66, Inter* 60, Juventus 59, Lazio 52, Roma 51, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Sassuolo 43, Verona 42, Torino 38, Bologna* 33, Empoli 33, Spezia 32, Udinese** 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana* 16

*Una partita in meno

**Due partite in meno