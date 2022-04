Diretta Udinese-Cagliari | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Udinese-Cagliari, scontro salvezza della trentunesima giornata di Serie A

Archiviata la dolorosa sosta per la Nazionale, il programma della trentunesima giornata propone anche una sfida molto importante nella lotta per la salvezza: Udinese-Cagliari. Tra infortuni e Covid, Walter Mazzarri affronterà questa partita con molte defezioni, ma dopo tre sconfitte consecutive, la necessità di fare punti deve essere più forte dell’emergenza.

Alle prese con i guai fisici di Deulofeu. Gabriele Cioffi dovrà fare a meno dello squalificato Pablo Marì in difesa e spera in un ritorno al gol di Beto per conquistare punti che avvicinerebbero i bianconeri alla quota salvezza. La sconfitta contro il Napoli ha interrotto una serie positiva che durava da quattro giornate, con tanto di pareggi preziosi contro Lazio, Milan e Roma. Nella partita di andata, i friulani si imposero con un netto 4-0, mentre negli ultimi quattro precedenti a Udine tra le due squadre regna l’equilibrio, con due vittorie a testa. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Udinese-Cagliari

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto. All. Cioffi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Zappa, Deiola, Grassi, Dalbert, Bellanova; Joao Pedro, Pereiro. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Lazio 52, Roma 51, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Sassuolo 43, Verona 42, Torino 38, Bologna* 33, Empoli 33, Spezia 32, Udinese** 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana* 16

*Una partita in meno

**Due partite in meno