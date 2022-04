DIRETTA Serie A, Fiorentina-Empoli | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo le partite disputate ieri, si torna in campo per il lunch match della trentunesima giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina e Empoli

La Fiorentina, dopo gli impegni per le Nazionali, torna in campo e per la trentunesima giornata del campionato di Serie A ospita nel derby toscano l’Empoli.

I padroni di casa, guidati da Vincenzo Italiano, sono reduci dal pareggio esterno ottenuto contro l’Inter di Simone Inzaghi e veleggiano all’ottavo posto in classifica, con una partita da recuperare, in piena lotta per un posto in Europa. Di contro, gli azzurri di Aurelio Andreazzoli, arrivano all’appuntamento dopo aver pareggiato tra le mura amiche col Verona di Igor Tudor e vivono una tranquilla situazione con ben 11 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-EMPOLI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, luperto, Cacace; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Lazio# 52, Roma 51, Atalanta* 51, Fiorentina* 47, Sassuolo# 43, Verona 42, Torino 38, Bologna* 33, Empoli 33, Spezia# 32, Udinese** 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana* 16

*Una partita in meno

**Due partita in meno

#Una partita in più