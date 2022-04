DIRETTA Serie A, Atalanta-Napoli 0-0 LIVE

Importante e atteso match del pomeriggio, valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, tra l’Atalanta e il Napoli

Dopo il lunch match tra Fiorentina ed Empoli, si torna in campo per le sfide in programma alle 15 per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. La partita più attesa è quella che mette di fronte l’Atalanta e il Napoli.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che ha recuperato almeno per la panchina Duvan Zapata dopo lungo tempo, hanno una partita da recuperare e, con il quarto posto occupato dalla Juventus distante otto punti, vorranno sicuramente accorciare le distanze per tenere ancora aperte le speranze Champions League. Di contro, gli azzurri di Luciano Spalletti, senza lo squalificato Victor Osimhen, con la vittoria aggancerebbero, momentaneamente, il Milan di Stefano Pioli in vetta alla classifica della Serie A. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-NAPOLI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Lazio 52, Roma 51, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Sassuolo 43, Verona 42, Torino 38, Bologna* 33, Empoli 33, Spezia 32, Udinese** 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana* 16

*Una partita in meno

**Due partite in meno