Diretta Sampdoria-Roma | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sampdoria-Roma, posticipo delle 18 della trentunesima giornata di Serie A

Nella giornata del derby d’Italia Juventus-Inter, la trentunesima giornata prevede anche un interessante Sampdoria-Roma. Reduce dalla preziosa e roboante vittoria nel derby contro la Lazio, la squadra allenata da José Mourinho cerca conferme nella corsa ad un piazzamento europeo. L’allenatore portoghese non potrà contare su Nicolò Zaniolo, rientrato malconcio dagli impegni con l’Italia.

Bloccati sull’1-1 in casa nel girone d’andata dopo l’impresa di Bergamo, la squadra giallorossa spera di non incorrere nello stesso errore e di dar seguito al trionfo nel derby capitolino con un’altra vittoria. I blucerchiati, dal canto loro, con 29 punti in classifica non possono permettersi passi falsi dopo il successo nello scontro diretto contro il Venezia della scorsa settimana. Reduce da tre sconfitte consecutive, l’undici di Marco Giampaolo ha ricevuto una boccata d’ossigeno importante nella lotta salvezza e non vuole ricadere nei vecchi errori. Calciomercato.it seguirà la sfida di Marassi in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Sampdoria-Roma

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 66*, Napoli 66, Inter* 60, Juventus 59, Lazio 52, Roma 51, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Sassuolo 43, Verona 42, Torino 38, Bologna* 33, Empoli 33, Spezia 32, Udinese** 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana* 16

*Una partita in meno

**Due partite in meno