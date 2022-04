Juventus, addio de Ligt: operazione due per uno

Juventus, de Ligt finisce nel mirino: coinvolti due top per poter arrivare al difensore centrale olandese

Nella complicata stagione della Juventus, Matthijs de Ligt è stato certamente una delle poche certezze. Complici i problemi fisici di Bonucci e Chiellini, il centrale olandese si è sempre confermato come uno dei migliori nella rosa bianconera, fornendo prestazioni estremamente solide, da vero leader difensivo.

Le prestazioni del giocatore olandese, sotto contratto con il club bianconero sino al 2024, non sono passate inosservate e l’interesse delle big è certamente aumentato. Tra le squadre interessate c’è anche il Manchester United, pronto a rivoluzionare, per l’ennesima volta, la sua rosa e cercare di avvicinarsi alle altre big inglesi come Liverpool e Manchester City.

Juventus, doppio addio da Manchester per de Ligt

Lo stesso United starebbe pensando ad un clamoroso doppio addio per poter finanziare alcuni super colpi, come appunto quello di de Ligt. Gli addii in questione, riferisce ‘fichajes.net’ sono quelli di Marcus Rashford e di Harry Maguire. L’attaccante, prodotto del vivaio ‘Red Devils’ sta sempre trovando meno spazio e il suo futuro in quel di Manchester appare ormai ai titoli di coda. Considerando poi il contratto in scadenza nel 2023, l’attaccante inglese sembra quindi destinato a partire in estate.

Stesso discorso per il difensore centrale, le cui prestazioni sono state spesso al centro delle critiche, anche per il fardello legato alla cifra spesa dallo United anni fa per il suo cartellino (87 milioni di euro). Maguire è sotto contratto sino al 2025, ma sembra che il rapporto con alcuni giocatori, su tutti Cristiano Ronaldo, si sia parecchio incrinato. Dalla Spagna sottolineano quindi come la doppia cessione appaia necessaria oltre che quasi sicura. E il tesoretto ricavato dall’addio permetterebbe allo United di affondare il colpo per de Ligt. Non è però detto che lo stesso club inglese possa bussare alla porta della Juventus proponendo magari almeno uno dei due giocatori come possibile contropartita per il centrale olandese. In estate quindi potrebbero esserci importanti novità.