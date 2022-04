Serie A, Spezia-Venezia 1-0: la decide Gyasi all’ultimo respiro!

Colpo casalingo per Thiago Motta nel primo anticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A

Lo Spezia-Venezia di questo pomeriggio non è stato certamente il migliore spot per il calcio italiano dopo la disfatta rimediata dalla Nazionale Italiana con la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, ma per Thiago Motta potrebbe comunque valere una grossa fetta di salvezza.

Un match nel quale si era visto inizialmente poco coraggio da parte delle due formazioni e tantissimo tatticismo. Un atteggiamento delle due squadre probabilmente dettato dall’importanza della partita che rappresentava uno scontro diretto nella corsa verso la salvezza, obiettivo oramai sempre più alla portata per gli uomini di Thiago Motta.

Spezia-Venezia 1-0, colpo per Thiago Motta

Per quanto riguarda la cronaca della partita, succede quasi tutto nel primo tempo, o meglio sul finire dei primi 45′ dopo una prima metà soporifera. La prima scossa arriva sul sinistro di Bastoni che dentro l’area di rigore si ritrova un pallone invitante sul sinistro, neutralizzato però dalla parata efficace di Maenpaa. Al 38′ la risposta del Venezia che su sviluppi di calcio da fermo esibisce il sinistro violentissimo di Aramu che si scaglia sulla traversa e grazia Provedel.

Nella ripresa la partita tarda ben 41′ per accendersi: a 4′ dal novantesimo Manaj salta più in alto di tutti e con uno stacco aereo perfetto costringe Maenpaa ad un altro intervento determinante. Sia Spezia che Venezia si svegliano sul finale e cercano con carattere di sorprendere l’avversario aumentando notevolmente il ritmo. E infatti, quando ormai la partita sembra non aver più nulla da dire, Manaj approfitta della respinta corta di Caldara per calciare in porta. Maenpaa è ancora attento ma la respinta carambola su Gyasi che con la coscia destra riesce ad accompagnare da pochi centimetri il pallone in rete e regalare 3 punti allo Spezia che hanno il sapore di salvezza.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: Milan punti 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Roma 51, Atalanta* 51, Lazio 49, Fiorentina* 47, Sassuolo 43, Verona 42, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 33, Udinese** 30, Spezia# 32, Sampdoria 29, Cagliari 25, Genoa 22, Venezia 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partita in meno

#Una partita in più