Serie A, Salernitana-Torino 0-1: Belotti di rigore, Nicola vede la B

Sconfitta pesante per la Salernitana contro il Torino: decide una rete di Andrea Belotti su calcio di rigore, Nicola vicino alla B

Serviva una vittoria per poter dare vigore alle speranze salvezza ed invece la Salernitana esce sconfitta dalla sfida casalinga contro il Torino.

La squadra di Nicola parte forte e colleziona subito due calci d’angolo, pur non riuscendo a rendersi pericolosa. Lo fanno invece gli ospiti che vanno in vantaggio al 18′ con un calcio di rigore di Belotti. Il ‘Gallo’ prima si procura il penalty (fallo di Fazio), poi si vede parare il primo tiro da Sepe, quindi trasforma il replay (Gyomber era entrato in area prima della battuta).

Il gol indirizza il match e, nonostante il tanto impegno, la Salernitana non riesce a rimettere in careggiata la partita. Nella ripresa, sotto una fitta pioggia e per qualche minuto anche alla grandine, arriva l’espulsione di Fazio che spegne le speranze dei campani.

SALERNITANA-TORINO 0-1: 18′ Belotti rig. (T)

CLASSIFICA: Milan punti 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Lazio# 52, Roma 51, Atalanta* 51, Fiorentina* 47, Sassuolo# 43, Verona 42, Torino 38, Bologna* 33, Empoli 33, Spezia# 32, Udinese** 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana* 16.

*Una partita in meno

**Due partita in meno

#Una partita in più