Ripescata ai Mondiali, Italia accusata: “Stanno lavorando per eliminarci”

“La FIFA ha appreso con preoccupazione che le donne non sono state ammesse alla partita di Mashhad e chiede alla Federcalcio iraniana maggiori informazioni su questo argomento”.

“La posizione della FIFA in relazione alla presenza delle donne alle partite di calcio in Iran è chiara: sono stati raggiunti progressi storici – come esemplificato dalla pietra miliare dell’ottobre 2019, quando migliaia di donne sono state ammesse allo stadio per la prima volta in 40 anni, e più recentemente quando alcune donne sono state nuovamente ammesse alla partita di qualificazione alla Coppa del Mondo a Teheran a gennaio – e la FIFA si aspetta che questo continui, perché non si può tornare indietro”. È la presa di posizione della FIFA dopo i fatti in Iran, che hanno alimentato voci sulla possibile esclusione della Nazionale dai prossimi Mondiali in Qatar. L’articolo 4 degli statuti FIFA, quello sulla “non discriminazione”, recita che “è punibile con sospensione o espulsione la discriminazione di qualsiasi tipo nei confronti di un Paese, di una persona o di un gruppo di persone per motivi di razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, genere, disabilità, lingua, religione, opinione politica o qualsiasi altra opinione, ricchezza, nascita o altro stato, orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo è severamente vietata e punibile con la sospensione o l’espulsione“. Tuttavia, le possibilità di vedere l’Iran escluso e l’Italia ripescata sono pari allo zero.

Accuse dall’Iran: “L’Italia sta lavorando per eliminarci dal Mondiale”

Dall’Iran, però, muovono accuse nei confronti dell’Italia e dei media per il tentativo di spingere la loro Nazionale fuori dai Mondiali. “È in atto il tentativo di rimuovere l’Iran dai Mondiali. I media italiani stanno lavorando duramente per eliminare l’Iran e per la partecipazione dell’Italia ai Mondiali”, scrivono i media iraniani. Un’eventualità, come già sottolineato, piuttosto remota soprattutto per la Nazionale di Mancini. L’Iran può dormire sonni tranquilli.