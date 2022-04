DIRETTA Serie A, Lazio-Sassuolo 1-0 | Zaccagni sfiora il raddoppio – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Sassuolo di Dionisi in tempo reale

La Lazio ospita il Sassuolo nel secondo anticipo valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno, in una gara che mette in palio punti importanti in chiave europea.

I biancocelesti di Sarri vogliono rialzare subito la testa dopo il derby perso prima della pausa per le Nazionali e centrare un successo che permetterebbe di scavalcare al quinto posto proprio Roma e Atalanta impegnate domani. I neroverdi di Dionisi, invece, puntano ad allungare la striscia di sei risultati utili ed ottenere una vittoria che li porterebbe a tre sole lunghezze dai capitolini. All’andata gli emiliani si imposero 2-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kiriakopoulos; Frattesi, Henrique, Defrel, Raspadori, Traore, Scamacca

CLASSIFICA: Milan punti 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Roma 51, Atalanta* 51, Lazio 49, Fiorentina* 47, Sassuolo 43, Verona 42, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 33, Spezia# 32, Udinese** 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partita in meno

#Una partita in più