Colpo Milinkovic-Savic: ceduto a (quasi) metà prezzo

E’ arrivato il momento per lasciare la Lazio. Sergej Milinkovic-Savic – da anni accostato ai grandi club – è pronto a dire addio ai biancocelesti nel corso del calciomercato estivo. C’è chi è pronto a pagare 70 milioni di euro

Ormai sono anni che Sergej Milinkovic-Savic gioca ad altissimi livelli. Il centrocampista serbo della Lazio si prepara a chiudere la stagione in doppia, doppia cifra. In Serie A, sono otto le reti e nove gli assist. Numeri che confermano come il classe 1995 continui ad essere uno dei migliori centrocampista in Italia ma non solo.

Milinkovic-Savic è apprezzato dai top team europei, ormai da tempo. In passato ci ha provato con forza il Milan. Oggi non è più nei radar rossoneri ma solo per questioni di prezzo. Piace tantissimo anche all’Inter di Beppe Marotta e alla Juventus ma è evidente che Claudio Lotito deve abbassare le proprie pretese se si vuole continuare a vedere il giocatore in Serie A. Il rischio che alla fine lasci l’Italia è davvero concreto.

Calciomercato Juventus, Ancelotti vuole Milinkovic-Savic

In Spagna rilanciano l’ipotesi Real Madrid per il centrocampista serbo, che vedrà scadere il proprio contratto con la Lazio il 30 giugno 2024. Sarebbe arrivato il momento giusto per vedere cambiare aria al classe 1995. Secondo ‘El Nacional’, il prezzo di Savic sarebbe crollato tanto da essere accessibile dai blancos. Claudio Lotito che negli anni è sceso da 120 milioni a 100, ora si accontenterebbe (si fa per dire) di 70 milioni.

A spingere per il serbo sarebbe Carlo Ancelotti. Florentino Perez è pronto ad accontentare il suo allenatore qualora dovesse andar Federico Valverde. Su Savic si registra l’interesse anche da parte di Psg, Bayern Monaco e Manchester United.

Il portale cita, tra le italiane, solamente la Juventus. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un centrocampista di qualità che possa davvero fare la differenza. La possibilità di fare un importante investimento c’è dopo la decisione di dire addio a Paulo Dybala e al suo importante stipendio. L’investimento e la concorrenza per Milinkovic-Savic, però, sono davvero importanti. Non è un caso che si stanno prendendo in considerazione anche altri profili, più o meno di prestigio.