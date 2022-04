Donnarumma torna in Serie A: prestito con obbligo di riscatto

Finora non è certo andata come previsto la prima stagione di Donnarumma al Paris Saint-Germain. Nuovi rumors sul suo imminente ritorno in Italia

E’ stata ben al di sotto delle aspettative la prima stagione di Donnarumma al Paris Saint-Germain. La rivalità con Navas non lo ha favorito, lo stesso si può dire dei problemi interni a una squadra reduce dall’ennesimo fallimento in Champions. Nel mezzo diversi errori, compresi quelli in Nazionale nell’inutile partita con la Turchia. C’è chi poi gli ha anche contestato delle responsabilità sul gol della Macedonia del Nord che ha eliminato l’Italia dai playoff per Qatar 2022.

Di recente sono poi emersi nuovi rumors sul suo futuro, su un futuro lontano da Parigi e dalla Francia. Per alcune fonti, vedi ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex portiere del Milan desidera tornare in Italia. Che puoi vorrebbe dire trasferirsi alla Juventus, alla quale è stato vicino un anno fa prima dell’addio di Paratici ai bianconeri e del ritorno di Massimiliano Allegri. Stando a ‘todofichajes.com’ l’ipotesi Donnarumma-Juve è piuttosto concreta, con la società presieduta da Andrea Agnelli pronta a sfruttare a proprio vantaggio l’eccellente relazione con Mino Raiola nonché la volontà del classe ’99 di approdare in quel di Torino.

Calciomercato Juventus, Donnarumma in prestito più obbligo

Per il portale spagnolo i contatti sono già stati avviati e c’è, in sostanza, la disponibilità del PSG a privarsi del calciatore nativo di Castellammare di Stabia, il cui contratto da circa 12 miioni bonus inclusi scade a giugno 2026. ‘La Vecchia Signora’ conta di chiudere l’operazione in estate, cedendo evidentemente prima Szczesny, con la formula del prestito annuale più riscatto – obbligatorio – a giugno 2023.