Scambio alla pari con Koulibaly, la Juventus sconvolge il mercato

Novità improvvise sul futuro di Koulibaly, il difensore via dal Napoli con uno scambio: per la Juventus in arrivo la doppia beffa

Ha sbagliato un rigore, contro l’Egitto, ma poco importa. Koulibaly e il suo Senegal nei Mondiali in Qatar ci saranno e nel sorteggio di ieri sono stati inseriti nel gruppo con i padroni di casa, l’Olanda e l’Ecuador. Il gruppo A lascia agli africani anche la possibilità di avanzare alla fase ad eliminazione diretta.

Il modo migliore, per il difensore, di presentarsi al finale di stagione con il Napoli, da vivere in apnea e a caccia del sogno scudetto. Ma il suo futuro, al termine di questa stagione, potrebbe anche essere lontano dagli azzurri. La volontà di proseguire insieme, da ambo le parti, ci sarebbe, ma la scadenza del contratto nel 2023 impone delle riflessioni. E di fronte alla giusta proposta, l’addio non sarebbe una ipotesi impraticabile. Dalla Spagna, prendono forma le voci di uno scambio che potrebbe inoltre rappresentare una doppia beffa per la Juventus, che a quel punto dovrebbe stravolgere i suoi piani di mercato.

Calciomercato: Depay in Serie A per Koulibaly, il piano di Xavi

In casa Barcellona, Xavi stravede per il difensore senegalese. Secondo ‘Elnacional.cat’, la trattativa potrebbe partire sulla base della richiesta di informazioni, qualche settimana fa, da parte degli azzurri per Memphis Depay. A fine stagione, Insigne saluterà il Napoli e lo stesso potrebbe accadere con Mertens. Un patrimonio di gol e giocate che andrà necessariamente rimpiazzato con qualche nome all’altezza, e l’olandese, chiuso dal super mercato di gennaio dei blaugrana, potrebbe valutare l’addio alla Catalogna. Se accetterà la destinazione, il Barça lo offrirebbe come moneta di scambio alla pari per Koulibaly. Al Camp Nou sanno che il Napoli preferirebbe una soluzione cash, ma potrebbero spingere sulla necessità di cederlo e di mettere a frutto opportunamente l’operazione.