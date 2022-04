Ritorna in Serie A dopo un anno, è sempre Juventus contro Inter

Ha perso il posto da titolare, il suo futuro potrebbe essere un ritorno in Serie A: Inter e Juventus pronte ad approfittarne

Domani è il giorno di Juventus-Inter, una sfida che può dire molto sul campionato delle formazioni di Allegri e Inzaghi.

Le speranze di poter lottare fino alla fine per il titolo passano dalla sfida dell’Allianz Stadium, un derby d’Italia che è pronto a trasferirsi dal campo al mercato nel giro di qualche settimana.

Juventus e Inter, infatti, condividono diverse necessità di mercato in vista della prossima stagione. Si può parlare dei rinforzi necessari nel reparto avanzato, con almeno un bomber di scorta che servirebbe alle due squadre. Ma anche nel pacchetto arretrato qualcosa bisognerà fare e in questo senso, bianconeri e nerazzurri potrebbero essere attratti dalla possibilità di sfruttare un’occasione in Premier League. E’ lì che gioca, o meglio non sta più giocando, un calciatore che ha fatto bene in Serie A prima di trasferirsi in Inghilterra.

Calciomercato Inter, idea Tomiyasu: occhio alla Juventus

Come si legge su ‘Interlive.it’, l’Inter potrebbe valutare l’idea di riportare in Italia Takehiro Tomyasu. Il 23enne difensore giapponese ormai da qualche mese non scende in campo con l’Arsenal, complice qualche problema fisico e l’equilibrio trovato con l’utilizzo di Cedric sull’out mancino. Una possibilità che i nerazzurri potrebbero valutare soltanto nel caso in cui i ‘Gunners’ decidessero di cedere l’ex Bologna soltanto in prestito con diritto di riscatto.

Un’idea che potrebbe piacere anche alla Juventus. Come l’Inter, anche i bianconeri hanno la necessità di inserire forze fresche nel reparto arretrato e Tomiyasu potrebbe essere il profilo ideale considerata anche la sua età. Acquistato quest’estate per quasi venti milioni di euro, il giapponese potrebbe far ritorno in Serie A dopo appena un anno: Inter e Juventus ci pensano.