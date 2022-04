Florentino Perez lo mette alla porta: doppia suggestione in Serie A

Il Real Madrid di Florentino Perez si guarda intorno in vista della prossima estate quando i blancos cambieranno faccia a suon di nuovi innesti. Qualcuno però uscirà

Il Real Madrid punta a fare un pesante double in questa stagione con il primato in Liga che sembra ben saldo, nonostante la bruttissima sconfitta contro il Barcellona, e dei quarti di finale di Champions League tutti da giocare. Poi sarà tempo di tornare a ragionare in sede di calciomercato, visti i tanti obiettivi ambiziosi prefissati dalla società iberica. Florentino Perez sogna di presentare la prossima estate al nuovo Bernabeu una sfilata di stelle: da Mbappe ad Haaland passando per Tielemans e Tchouameni, senza dimenticare chi è già presente in rosa.

Per diversi big che potrebbero entrare, altrettanti calciatori importanti ed in esubero dovranno uscire. Uno di questi sembra stia finendo sempre più ai margini, e non va escluso un suo accostamento anche in Serie A.

Calciomercato, Serie A vigile: Lucas Vazquez alla porta del Real Madrid

Il grande escluso di questa stagione del Real Madrid è Lucas Vazquez che ha perso il ruolo di uomo in più a gara in corso o dal primo minuto rispetto ai titolari. Un jolly impiegabile in più ruoli sulla fascia destra che non è però per nulla centrale alla corte di Ancelotti. Lo spagnolo non ha mai pensato di lasciare il club, accettando il suo ruolo di secondo piano pur di restare al Real ma presto le cose potrebbero cambiare.

Stando a quanto sottolineato da ‘ElNacional.cat’, Florentino Perez non avrà altra scelta che metterlo alla porta e venderlo la prossima estate, in quanto per nulla considerato in questi mesi con Ancelotti. Vazquez andrebbe via per far spazio anche ai nuovi ingressi che si preannunciano molteplici e parecchio onerosi. Lucas Vazquez ha offerte dall’Inghilterra con Everton e Leeds, ma anche in Spagna da Betis e Valencia.

A 30 anni e con questo cambio importante all’orizzonte non va escluso che possa tornare in ottica Serie A dopo qualche accostamento nelle scorse stagioni. La sua esperienza internazionale nel caso specifico, e a buon mercato, potrebbe far comodo a società ambiziose come Inter e Juventus.