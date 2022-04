È sempre più lontano dalla Juventus, l’annuncio ‘ufficiale’

È sempre più lontano dalla Juventus in vista della prossima stagine. Arriva l’annuncio ‘ufficiale’

Torna il campionato con il derby d’Italia tra Juventus ed Inter, ma in vista della sessione estiva cominciano ad infiammarsi anche le voci e i rumors di calciomercato.

Un nome ancora chiacchierato è quello di Ousmane Dembele: dopo la rottura di gennaio, l’esterno francese è stato reintegrato da Xavi e si è ritrovato nonostante un contratto ancora in scadenza nel prossimo giugno. A ‘RTVE’, Joan Laporta ha annunciato: “Lui sa che lo amiamo. Xavi è riuscito a trovare il punto e il giocatore ha iniziato a funzionare. Siamo orgogliosi di lui. Ousmane si sente abbracciato e apprezzato. Dembele va in scadenza di contratto, ma so che si trova a suo agio al Barça. Inoltre, l’arrivo di Aubameyang lo ha reso felice. Non avremo problemi a parlare con il suo agente”. L’ex Borussia Dortmund è sempre più lontano dalla Juventus. Infine, sulla Superlega: “Il progetto Superlega continua ad andare avanti. Lo stiamo promuovendo insieme a Florentino Perez, con cui parlo spesso. È un modo per salvare il calcio europeo. È chiaro che dobbiamo inserirlo nel quadro del calcio europeo e senza appesantirci con i campionati nazionali, ma è fondamentale per noi”.