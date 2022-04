Ribaltone Inter, Barella e Perisic via insieme: spunta l’indizio

L’Inter potrebbe avere la necessità di mettere a segno un’altra cessione importante per sbloccare il mercato in entrata

Sebbene sia ben lontana dalla drammatica condizione economica di un anno fa, l’Inter non è ancora venuta fuori del tutto dalle gravissime perdite registrate durante i mesi più duri della pandemia. Il prossimo bilancio con molta probabilità farà registrare un passivo di circa 100 milioni di euro, che comunque rappresenta un gran bel passo in avanti rispetto al -245,6 milioni dello scorso esercizio.

Eppure, intorno al club nerazzurro circolano sul mercato sempre grandi nomi in vista della finestra estiva, alcuni più realistici ed altri meno. I due grandi obiettivi per l’attacco, ad esempio, sono Scamacca e Dybala. Pensare che possano arrivare entrambi risulta ad oggi particolarmente complicato, anche l’addio a costo zero dell’argentino dalla Juventus non comporterebbe alcun costo per il cartellino per il club nerazzurro.

Da settimane si fa il nome di Lautaro Martinez come il più caldo tra quelli in uscita dall’Inter, nonostante più volte sia il calciatore che il suo agente Alejandro Camano abbiano ribadito la ferma volontà a rimanere in maglia nerazzurra. Ma l’attaccante argentino non è il solo, perché tra i top player di casa Inter c’è anche un altro classe 1997 ad avere parecchio mercato internazionale.

Calciomercato Inter, Perisic e Barella al Liverpool: cosa dicono le quote

Si tratta di Nicolò Barella, calciatore che in passato è stato nel mirino di Jurgen Klopp e che di recente ha attirato le attenzioni del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Proprio il Liverpool, secondo le quote Sisal, potrebbe essere la prossima destinazione del centrocampista cagliaritano in caso di sacrificio da parte dell’Inter.

L’addio verso i ‘Reds’ viene dato infatti a 9.00, una quota sicuramente alta ma che non esclude del tutto la pista inglese. Chi invece dai bookmaker di Sisal viene pagato a 6.00 è Ivan Perisic. L’esterno croato viene stimato tantissimo dal tecnico tedesco, con il quale ha già lavorato in Germania al Borussia Dortmund. E il suo contratto in scadenza con l’Inter il prossimo 30 giugno lo rende un bersaglio particolarmente vulnerabile.