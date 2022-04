La Juventus tifa Conte: affare fatto per 29 milioni di euro

La Juventus è alla ricerca del colpo a centrocampo, l’arrivo di uno degli obiettivi però dipenderà da Antonio Conte

I bianconeri sono entrati in una nuova fase di ricostruzione, sancita dall’arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio e dalla decisione di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala.

In estate il mercato della Juventus sarà volto a portare a termine il processo di rinnovamento richiesto da Massimiliano Allegri e guidato dalle sue indicazioni. Servirà innanzitutto un giocatore che prenderà il posto dell’argentino e che, molto probabilmente, presenterà delle caratteristiche molto differenti rispetto a lui. La grande priorità, in ogni caso, è rappresentata dal rinforzo a centrocampo: il tecnico livornese vorrebbe almeno un innesto per innalzare il livello tecnico della mediana bianconera. Uno dei possibili colpi passa da… Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo di Tielemans | Il suo arrivo dipende da Conte

Tra i tanti profili seguiti dalla Juventus per il centrocampo c’è anche quello di Youri Tielemans: il 24enne belga che negli ultimi anni si è messo in luce con la maglia del Leicester. Secondo quanto riportato da ‘The Times’, le ‘Foxes’ hanno fissato il prezzo di Tielemans a circa 29/30 milioni di euro. Se dovesse arrivare un’offerta del genere in estate, il club inglese sarebbe disposto a lasciar partire uno dei suoi gioielli più luminosi. La cifra non è considerata un ostacolo insormontabile per i bianconeri che, però, dovranno dipendere da Antonio Conte.

Senza l’addio a titolo definitivo di Dejan Kulusevski, infatti, è difficile ipotizzare che la Juventus possa garantire quei 30 milioni richiesti dal Leicester. Il riscatto dello svedese classe 2000 da parte del Tottenham, però, dipenderà dalla conferma del tecnico salentino in panchina. È proprio Antonio Conte il principale sponsor di Kulusevski in casa ‘Spurs’ e dal destino dell’ex allenatore di Inter e Juventus dipenderà quello del classe 2000. Un intreccio di mercato che lega ancora una volta Antonio Conte, Fabio Paratici e i bianconeri.