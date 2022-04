Juventus, nuovo partner per Vlahovic: clausola da un miliardo

Nome nuovo in ottica calciomercato Juventus per l’attacco. Un top player per affiancare Vlahovic e rimpiazzare Dybala

Affare sull’asse Torino-Madrid, più precisamente Juve-Real. Stando a ‘Okdiario.com’, infatti, il club bianconero ha messo nel mirino un attaccante della formazione di Carlo Ancelotti, che nei piani andrebbe ad affiancare Dusan Vlahovic.

Stiamo parlando di Rodrygo Silva de Goes, noto semplicemente come Rodrygo. Il classe 2001 di Osasco piace in realtà dai tempi in cui militava ancora in Patria, precisamente al Santos il quale poi lo vendette alle ‘Merengues’ per la modica cifra di 45 milioni di euro. Il 21enne non ha deluso le attese, ma al contempo non è riuscito a imporsi fino in fondo. L’arrivo di Mbappe e quello possibile di Haaland gli leverebbero ulteriore spazio, così ecco che salta fuori l’ipotesi addio al Real. In bianconero Rodrygo raccoglierebbe l’eredità di Paulo Dybala. Gli ostacoli? Il prezzo, anche se Perez potrebbe scendere fino a 40-45 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, il Real non vuole cedere Rodrygo. Alternativa Asensio

Va detto, però, che la stessa fonte sostiene che il Madrid non intenda privarsi di Rodrygo. Di più, che punta a rinnovargli il contratto fino a giugno 2027 (ora termina nel 2024) alzandogli l’attuale stipendio di 4 milioni e soprattutto la clausola, da 700 milioni a 1 miliardo di euro. Come alternativa a Rodrygo, la Juve potrebbe fare un tentativo per il compagno di squadra e reparto Marco Asensio, in scadenza nel 2023 e aperto a una nuova avventura. In questi giorni lo spagnolo è stato accostato al Milan.