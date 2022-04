Juve, assist tutto inglese: bocciato, se ne va

Il centrocampista italo-brasiliano non sta certo passando il miglior momento della sua carriera

Dopo essere stato tra i più criticati tra i calciatori scesi in campo con la Nazionale Italiana nella disfatta contro la Macedonia del Nord, a causa di una prestazione effettivamente al buio nel centrocampo azzurro, Jorginho non avrà accolto benissimo alcune parole che indirettamente sono state riferite sul suo futuro al Chelsea.

L’ex centrocampista del Napoli negli ultimi anni è stato tra i pilastri non solo del Chelsea ma anche della Nazionale Italiana, come dimostrato dall’Europeo della scorsa estate in cui era stato tra i migliori della squadra del ct Roberto Mancini. Difficile non immaginare nella sua testa quanto abbiano potuto pesare poi i due rigori sbagliati contro la Svizzera nelle fasi di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022, come ammesso dallo stesso calciatore al termine della sfida del Renzo Barbera di Palermo.

Eppure, il nome di Jorginho rimane uno dei più caldi sul calciomercato. Specialmente in Italia c’è chi come la Juventus vorrebbe riportarlo in Serie A per regalare finalmente a Max Allegri un vero regista da schierare davanti alla difesa bianconera. Un trasferimento non semplice per la valutazione che il Chelsea fa del calciatore, ma anche per il grande affetto che l’italo-brasiliano continua a nutrire nei confronti dell’ex Napoli.

Calciomercato Juve, Terry ‘toglie’ la fascia a Jorginho

In virtù della scadenza del contratto di capitan Cesar Azpilicueta il prossimo giugno, stando all’attuale gerarchia di casa Chelsea spetterebbe a Jorginho ereditare la fascia al braccio dello spagnolo. Il centrocampista era stato nominato vice-capitano alla vigilia della stagione 2020/21, con l’approdo di Lampard sulla panchina dei ‘Blues’.

Una vecchia bandiera come John Terry che dalle parti di Stamford Bridge rimane una grandissima icona degli ultimi anni, in riferimento all’addio quasi certo di Azpilicueta, si è portato avanti snobbando Jorginho dalla candidatura a nuovo capitano ai microfoni di ‘alibendertv’: “Azpilicueta è un esempio, mi piace un sacco quello che fa, ma credo che la cosa più giusta sarebbe dare la fascia a Mason Mount. Possiede le abilità per farlo e la capacità di prendere la partita per ‘io collo’ se è necessario. I tifosi del Chelsea si identificano con lui. Lui e la sua famiglia sono del Chelsea dall’inizio alla fine”. Una bocciatura bella e buona nei confronti di un calciatore che in casa Blues non viene più considerato indispensabile come prima. Che sia un assist per la Juventus?