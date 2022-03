Juventus e Inter si sfidano, la Premier si prende il ‘gioiello’

Juventus e Inter rischiano di lasciarsi sfuggire uno dei talenti di maggiore prospettiva della Serie A: assalto dalla Premier

La Serie A sta per tornare e la partita di cartello sarà quella tra i bianconeri ed i nerazzurri, che andrà in scena domenica sera: entrambe non possono più permettersi di sbagliare.

Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia sul campo da gioco, per alimentare le speranze per il rush finale in campionato. In estate, poi, tanti saranno gli incroci di mercato tra le due big: il dominio sul calcio italiano passerà anche dalle scelte che avranno luogo in estate. Intanto, mentre il Derby d’Italia si avvicina, la Premier League potrebbe anticipare Inter e Juventus.

Niente Juve né Inter | Assalto del Brentford per Hickey

Uno dei più giovani protagonisti della Serie A è Aaron Hickey, classe 2002 in forze al Bologna. Molti grandi club, tra cui Inter e Juventus, hanno messo gli occhi sul talento scozzese per la propria corsia esterna. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, però, sarebbe il Brentford la squadra più interessata al giovane di Sinisa Mihajlovic ed ora ad essere in vantaggio. Hickey rischia seriamente di essere un altro talento in fuga dal campionato italiano: sullo scozzese ci sono le sirene della Premier League.