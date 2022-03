CMIT TV | Dybala, Icardi e lo Scudetto: Tissone non ha dubbi

Fernando Tissone, ex centrocampista della Sampdoria attualmente alla Paganese, alla CMIT TV

Ha vestito la maglia di Atalanta, Sampdoria e Udinese in Italia, ora gioca in Serie C con la Paganese. Fernando Tissone è intervenuto alla CMIT TV e ha parlato di Italia, Scudetto, Dybala e Icardi.

DELUSIONE ITALIA – “Non è stata una delusione. Il calcio italiano ha tanti giocatori forti, ha tante squadre forti, ma è rimasto indietro in tante cose rispetto agli altri paesi. Quando una Nazionale non va a due mondiali c’è un motivo importante. Secondo me, da più di 8 anni l’Italia fatica a trovare giocatori simbolo. Prima c’erano calciatori come Totti e Del Piero, e uno non giocava. Mancano infrastrutture, puntare sui giovani: ma non farlo per soldi”.

SCUDETTO NAPOLI – “Spalletti può vincerlo. Ho visto il Napoli dopo la sconfitta con il Milan e ha reagito subito. Se la giocheranno fino alla fine, hanno dimostrato di avere molto carattere, oltre alle qualità, e questo è molto importante”.

DYBALA – “Bisogna vedere dall’interno com’è da questa situazione. Hanno fatto le loro scelte, possono finire bene e ottenere il massimo possibile”.

MESSI – “Di lui al tramonto si parla a Parigi perché i risultati non hanno rispettato le aspettative. Ma è ancora il migliore al mondo e si dice che farà un grande mondiale. E’ felice in Nazionale, si è tolto il peso vincendo la Coppa America, e ci aspettiamo che faccia un grandissimo Mondiale e di vincerlo dopo tanti anni. Che lui sia finito è impossibile: uno con la sua qualità, finisce quando lui vuole”.

Calciomercato, Tissone alla CMIT TV: “Icardi trovi un’altra squadra”

ICARDI – “Si trova in una squadra che non è adatta a lui. E’ più difficile metterlo dentro quello schema. La scelta migliore sarebbe trovare un’altra sistemazione, un’altra squadra, perché è un giocatore molto forte”.

MOLINA – “E’ un giocatore molto forte. Mi ha sorpreso perché in Argentina ha giocato poco, è arrivato all’Udinese infortunato. Ha fatto una grande coppa America, si è ambientato velocemente in Serie A, ha fatto capire la sua voglia di crescere”.

TALENTI ARGENTINI – “Si parla di Julian Alvarez del River Plate: si adatta sicuramente al calcio italiano. Dicono che lo ha preso il City ma non è ufficiale: il giocatore pronto è lui”.

CORREA – “Non mi ha deluso. Si è fatto male nel miglior momento suo e subentrando non è facile”.

PAGANESE – “E’ un campionato altalenante, una stagione difficile con tante problematiche”.