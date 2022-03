Polemica furibonda: tornano subito in campo

Torna il campionato nel prossimo weekend dopo la sosta delle Nazionali. Una decisione fa discutere in vista del prossimo turno

Dall’errore in Torino-Inter al ritorno in campo tra Serie A e B. Massa e Guida tornano a far parte delle turnazioni delle designazioni arbitrali per il prossimo weekend.

A nemmeno 20 giorni dallo scivolone dell’Olimpico Grande Torino, con il contatto tra Belotti e Ranocchia sotto la lente d’ingrandimento, i due arbitri torneranno protagonisti: Massa sarà quarto uomo nella sfida tra Atalanta e Napoli, mentre Guida dirigerà il big match di Serie B Lecce-Frosinone.

Designazioni certamente non digerite in casa Torino dopo le polemiche scatenatesi per il fallo da rigore di Ranocchia nei confronti di Belotti nella gara dello scorso 13 marzo, terminata 1-1 con tanti rimpianti per i granata di Juric dopo il pareggio nel recupero di Sanchez.

Massa e Guida subito in campo: ‘punizione’ light dopo Torino-Inter

In quella partita Guida arbitrava in campo, mentre Massa al VAR non segnalò la massima punizione confermando la decisione del fischietto di Torre Annunziata. Nei giorni scorsi il designatore Rocchi aveva reso pubblico il dialogo durante il match tra Guida e Massa, con quest’ultimo che aveva indicato al collega di confermare la decisione del campo visto che a suo modo di vedere Ranocchia avesse colpito prima il pallone e solo dopo il piede di Belotti.

Episodio che ha alimentato ulteriori polemiche e che sicuramente non si placheranno dopo il ritorno in campo dei due protagonisti – in negativo – di Torino-Inter. Massa e Guida, presumibilmente, già dal prossimo turno potrebbero tornare allo status quo e dunque entrambi tornare ad arbitrare in Serie A o al VAR: ‘punizione’ già finita per loro.