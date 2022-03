CMIT TV | Biasin e la rivelazione di mercato: “Non è facile che lasci l’Inter”

In diretta sulla CMIT TV Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell’Inter e sul futuro di uno dei pilastri di Inzaghi

Domenica sera arriva una sfida che non si può sbagliare, un’ultima chiamata per la compagine di Simone Inzaghi: la sconfitta contro la Juventus rischierebbe di far calare il sipario sul sogno scudetto.

Avvicinandosi alla partita, però, arrivano buone notizie: Brozovic si è allenato con il resto del gruppo e potrebbe prendere parte al match. La presenza del croato è una discriminante non da poco in casa Inter, ma il centrocampista non è l’unico giocatore ad avere un ruolo importante. A parlarne in maniera approfondita è stato Fabrizio Biasin, intervenuto in diretta sulla CMIT TV.

CMIT TV | Biasin su Lautaro: “Non si può fare a meno di lui facilmente”

Ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha commentato il momento di Lautaro Martinez analizzandone anche il futuro: “In questo momento Lautaro è un giocatore dell’Inter e lo è volentieri. Io non sono di quelli che pensano che si possa facilmente fare a meno di lui”. Nonostante l’argentino non stia vivendo uno dei suoi momenti migliori con la maglia nerazzurra, la sua importanza anche in chiave futura non è in discussione.

Non bisogna sottovalutare che Lautaro sia uno dei patrimoni più importanti del club meneghino e l’interesse di grandi club di Premier League e di Liga dei mesi scorsi ne sono una dimostrazione. La sensazione è che l’Inter lo possa far partire solamente in caso di un’offerta monstre, altrimenti anche nella prossima stagione sarà a disposizione di Simone Inzaghi.