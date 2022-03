Mourinho lo toglie ad Allegri: accordo a 40 milioni e addio Juventus

La Roma pianifica le mosse sul mercato, Mourinho prepara lo scippo alla Juventus per un attaccante da 40 milioni

La Roma si prepara a vivere un finale di stagione importante. La vittoria per 3-0 nel derby con la Lazio, prima della pausa, potrebbe dare lo slancio ai giallorossi per chiudere al meglio l’annata, alla ricerca del miglior piazzamento possibile in campionato, ma anche con un percorso europeo in Conference League che può condurre al trofeo.

José Mourinho spera di raccogliere risultati positivi, per poter poi dare lo slancio per una prossima annata da protagonisti su tutti i fronti. Nella prossima sessione di calciomercato, soprattutto, il tecnico giallorosso si aspetta rinforzi di una certa importanza. Numerosi i profili che i capitolini stanno seguendo, su indicazione del tecnico portoghese. Che pregusta lo ‘scippo’ alla Juventus, per un colpo da 40 milioni di euro.

Mourinho insegue Guedes, ma c’è una condizione

Si tratta di Gonçalo Guedes, giocatore per il quale Mou può sfruttare la sinergia con il procuratore connazionale Jorge Mendes, che ne cura gli interessi. Secondo quanto riportato dal portale iberico ‘El Gol Digital’, il prezzo fissato per il portoghese è appunto di 40 milioni di euro, tale è la cifra chiesta dal Valencia per lasciarlo andare e che la Roma sembrerebbe disposta a stanziare. Guedes, dal canto suo, vorrebbe provare l’esperienza in Serie A e accetterebbe il trasferimento. Flavio Tassotti, giornalista di ‘Tele Radio Stereo’, ha confermato alla CMIT TV l’interessamento dei giallorossi. Ma la sensazione, spiega sempre Tassotti, è che se Zaniolo non si muoverà dalla Capitale, difficilmente l’affondo per Guedes si concretizzerà.