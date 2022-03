Kessie al Barcellona, è ufficiale. E spunta il retroscena

Ormai non ci sono più dubbi, arriva anche la conferma ufficiale del trasferimento di Kessie al Barcellona: spunta un retroscena su Xavi

La storia di Kessie col Milan è sostanzialmente già terminata. Da diversi mesi si era annusato il probabile addio dell’ivoriano ai rossoneri, la sensazione cresceva costantemente. Il ‘Diavolo’ ha scelto di seguire la linea adottata anche nei casi Donnarumma e Calhanoglu.

La dirigenza capitanata da Maldini e Massara non ha piegato la testa di fronte all’elevata richiesta economica avanzata dall’ormai ex ‘Presidente’. Il classe ’96, infatti, avrebbe voluto un ingaggio almeno sugli 8 milioni di euro netti per restare. Una cifra che, come sappiamo, scavalca ampiamente i paletti fissati dai lombardi. Di conseguenza la separazione rappresentava da tempo lo scenario più plausibile. Ne ha approfittato prima delle altre il rinato Barcellona di Xavi, con il centrocampista che ha già svolto le visite mediche per il trasferimento in blaugrana.

Busquets ufficializza Kessie, poi svela il retroscena

Dopo le parole del patron Laporta, è giunta anche la conferma ufficiale da parte di Sergio Busquets. Lo spagnolo ha parlato apertis verbis di Kessie, con tanto di retroscena: “Franck è un giocatore forte fisicamente – ha dichiarato ai microfoni di ‘RAC 1’ -. Parliamo di un giocatore che perde pochi palloni e sa impostare il gioco. Per questo motivo sono sicuro che questo rinforzo farà bene al Barcellona, ci aiuterà. Avrà bisogno di tempo per adattarsi alle idee di Xavi, ma è stato proprio il mister a dare l’ok per il trasferimento. Il fatto che il Barcellona si stia riprendendo e i giocatori vogliano venire da noi mi rende felice“.