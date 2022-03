CMIT TV | Donnarumma alla Juventus: “Ecco il progetto del PSG”

Proseguono le discussioni su Donnarumma dopo il momento difficile, l’annuncio alla CMIT TV: cosa farà il Psg

Va a concludersi una pausa nazionali che per l’Italia è stata nefasta, con la seconda eliminazione consecutiva dalla fase finale dei Mondiali. Una botta dura da digerire per il movimento calcistico nostrano, che avrà tante ferite da leccarsi.

Una notizia che all’estero viene presa con qualche sorriso, come avviene in Francia ad esempio. Simone Rovera, giornalista di ‘RMC Sport’, ai microfoni della CMIT TV spiega: “Siamo al livello del: cosa si dice in Italia del PSG eliminato in Champions ogni anno? L’opinione pubblica se la gode e si diverte nel vederci ancora una volta a casa, anzi pensano di vincere ancora il Mondiale”.

Donnarumma di nuovo in Italia? L’annuncio di Rovera

Molto diversa la situazione per quanto riguarda Gianluigi Donnarumma, che oggi viene accostato di nuovo con forza alla Juventus. “Escono cose su Donnarumma, ma sono molto delle sensazioni italiane – aggiunge Rovera – A Parigi non risulta il malessere sul portiere, lui e Nuno Mendes sono gli unici due nuovi acquisti che si salvano, ad eccezione del match col Real Madrid, e si parla di un futuro a lungo termine. Il progetto del PSG è chiaro: vendere Navas e tenere Donnarumma”.

In ottica italiana, occhio al futuro di Rabiot alla Juventus: “Di mamma Veronique si parla poco, è vera l’intervista in cui ha difeso Adrien, ma ha detto cose che io sinceramente condivido – dichiara Rovera – So benissimo come funziona a volte, si trova un bersaglio facile e nella stagione della Juve è stato quello maggiormente preso di mira dai toni. Negli anni è chiaro che la sua posizione è stata un po’ invadente. Io credo che quello che si è visto in Italia di Veronique Rabiot è pochissimo rispetto a quanto si è visto in Francia, per adesso ancora non c’è stata la versione arrabbiata”.