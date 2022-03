Conte lascia di stucco Juve e Inter: scambio sorprendente per l’attaccante

Antonio Conte potrebbe anticipare in maniera decisiva sia Juve che Inter. Il futuro dell’attaccante potrebbe essere ancora in Premier con lo scambio

Juve e Inter si sfideranno tra pochi giorni sul campo per una sfida che, non abbiamo paura a dirlo, potrebbe valere un’intera stagione. I due club parallelamente continuano a seguire le dinamiche sul calciomercato.

Un nome che è emerso, negli ultimi mesi, sia in orbita nerazzurra che bianconera è quello di Anthony Martial. L’attaccante, soprattutto con la maglia del Monaco, ha mostrato grandi qualità sia in zona gol che nell’uno contro uno. Aspettative altissime, quindi, per il francese e che non ha del tutto rispettato con la maglia del Manchester United. Ci hanno creduto diversi allenatori, ma il calciatore, ora in prestito al Siviglia, non è mai riuscito realmente a splendere con continuità sulla scena internazionale. E con i Red Devils ha un contratto che durerà fino a giugno 2024. Juve e Inter sono sullo sfondo, dunque, e a condizioni favorevoli potrebbero tentare il colpo. Per il francese, però, potrebbero prevalere vie diverse sul calciomercato.

Calciomercato, scambio sorprendente per Martial: Conte batte Juve e Inter

Una pista preferenziale potrebbe prendere il sopravvento per Martial e tagliare fuori le destinazioni italiane. Stiamo parlando del Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs, infatti, potrebbero spingere per il francese, nell’ambito di un affare sicuramente più grande e importante. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, infatti, l’attaccante potrebbe essere carta di scambio per l’arrivo di Harry Kane a Manchester. L’inserimento di Martial nella trattativa sarebbe di certo importante per arrivare al bomber inglese e con buona pace per Juve e Inter. Sicuramente, però, c’è ancora il finale di stagione per impressionare e l’ex Monaco dovrà far emergere finalmente le sue qualità, al Siviglia.