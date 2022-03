Atalanta-Napoli, Spalletti ne recupera tre

In vista di Atalanta-Napoli, buone notizie per Luciano Spalletti: l’infermeria si svuota, il tecnico azzurro accoglie tre recuperi

Ritorna il campionato, subito con due big match, che potrebbero essere determinanti in chiave scudetto. Non solo Juventus-Inter, ma anche Atalanta-Napoli, con il Milan spettatore molto interessato.

Gli azzurri, a Bergamo, devono provare a vincere per mettere pressione alla capolista. Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, che temeva una nuova emergenza, ma potrà contare su alcuni elementi che fino a qualche ora fa erano dati ancora in dubbio. A centrocampo, abbondanza di scelte, con Anguissa che si è allenato in gruppo dopo l’infortunio e dunque ci sarà sicuramente. Anche Fabian Ruiz e Zielinski stanno bene: lo spagnolo si è allenato in palestra ma sarà a disposizione, normale lavoro di scarico per il polacco dopo gli impegni in nazionale.