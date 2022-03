Clamoroso Aguero, vuole tornare in campo: tempi e destinazioni

Sergio Aguero apre le porte ad un possibile ritorno al calcio giocato dopo lo stop dovuti a problemi cardiaci

Una notizia che ha del clamoroso e che fa certamente sperare tutti gli appassionati di calcio. Soltanto il 15 dicembre scorso Sergio Aguero aveva annunciato il proprio addio al calcio giocato. Arrivato a Barcellona da pochi mesi, l’argentino ha detto addio ai catalani per via di un problema cardiaco.

Un aritmia che ha costretto quindi il ‘Kun’ ad appendere gli scarpini al chiodo. Ora però è lo stesso Aguero ad aprire le porte ad un suo ritorno in campo. Intervistato dagli argentini di ‘TyC Sports’, il 33enne ex attaccante ha sottolineato come tornare a giocare sia possibile: “La FIFA mi tratta già come una leggenda e devo dire che è molto bello, ma l’altro giorno mi è passato nella mente di tornare in campo e giocare. I medici però mi hanno detto che devo stare senza attività fisica per 5-6 mesi, ma ho una grande voglia di allenarmi”. L’argentino ha affermato come ci sia stato anche un club che si sia fatto sotto per lui e che lo abbia contattato: “Mi ha chiamato l’Inter Miami, ma ho detto no. Prima voglio chiamare il medico e parlare con lui. Mi piacerebbe tornare a giocare in modo tranquillo”.