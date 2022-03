Lucci prende in giro gli azzurri: la ‘frecciata’ di Mancini

L’inviato di Striscia La Notizia ha accolto l’Italia a Fiumicino dopo la vittoria dell’inutile partita contro la Turchia

A notte fonda, all’aeroporto di Fiumicino, uno scatenato Enrico Lucci ha accolto l’Italia di Mancini al rientro dall’inutile partita in Turchia vinta per 3-2. Con bandiera, cappellino tricolore, trombetta e coro di “po-po-po” datato ormai estate 2006, l’inviato di ‘Striscia La Notizia’ ha preso in giro Mancini e gli azzurri, reduci dalla mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.

Rivolgendosi a De Rossi, Zaniolo, Biraghi, Acerbi e Joao Pedro, Lucci ha fatto facile e amara ironia: «Perché sti musi lunghi? Mica state andando al camposanto! Siete stati bravissimi, è stata una vittoria bellissima”. I calciatori hanno dribblato, mentre il Commissario tecnico, tentando di divincolarsi dalla bandiera dell’inviato del programma satirico, ha risposto sorridendo con una ‘frecciatina’: “A luglio però la bandiera te la sei messa eh…”.

Il servizio integrale andrà in onda questa sera alle 20.35.