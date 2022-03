Ancelotti positivo al Covid-19: Chelsea e Champions a rischio

Carlo Ancelotti positivo al Covid-19: il comunicato del Real Madrid sulla positività dell’allenatore italiano

Tegola per il Real Madrid in vista della ripresa della Liga nel weekend dopo la sosta per le Nazionali.

Carlo Ancelotti non sarà in panchina sabato nell’anticipo di campionato in casa del Celta Vigo vista la positività al Covid-19. Il comunicato ufficiale dei ‘Blancos’ sulle condizioni del tecnico italiano: “Il Real Madrid annuncia che il nostro allenatore Carlo Ancelotti è risultato positivo al COVID-19″.

Ancelotti, a una settimana di distanza dai quarti di Champions League, rischia anche di non essere presente in panchina per il match d’andata a Londra contro il Chelsea.