Milan, Ibrahimovic sorprende tutti: come Theo Hernandez

Le ultime da Milanello in vista della partita che opporrà il Milan al Bologna, lunedì sera. Novità legate a Zlatan Ibrahimović e agli altri nazionali

Archiviate le partite delle Nazionali, le squadre di club tornano a lavorare in vista dei match di campionato. Lo ha fatto anche il Milan, che si è ritrovato stamani, per preparare la sfida di lunedì prossimo con il Bologna, valevole per la trentunesima giornata di Serie A.

Sarà domani la giornata in cui si rivedranno tutti i calciatori, reduci dalle avventure in Nazionale. C’è chi tornerà con il sorriso sulle labbra, come Olivier Giroud, autore di due gol in due partite, con la Francia, chi sarà triste per non aver centrato la qualificazione ai prossimi Mondiali, come gli italiani e Zlatan Ibrahimović.

Milan: Ibrahimovic, Hernandez e Kalulu già a Milanello

Proprio lo svedese ha voluto subito voltare pagina. L’attaccante, sconfitto ieri dalla Polonia di Robert Lewandowski, ha già fatto ritorno a Milanello. E’ già concentrato per il finale di stagione con la maglia rossonera. Vuole prendersi il futuro, dimostrando di essere ancora importante per la squadra di Pioli.

Come raccolto dalla redazione, anche Theo Hernandez e Pierre Kalulu sono tornati a Milanello. Gli altri nazionali, invece, come detto, sono attesi per la giornata di domani. C’era attesa per conoscere le condizioni di Alessandro Florenzi, che aveva lasciato il ritiro dell’Italia, per alcuni problemi fisici. Il terzino, che sarà al centro sportivo di Carnago domani, sta bene e dovrebbe essere subito a disposizione di mister Pioli.