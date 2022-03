Milan, adesso è finita: pagano la clausola da 150 milioni

Impossibile competere con certe cifre inarrivabili per qualsiasi club del nostro campionato

E’ evidente che negli ultimi anni i costi all’interno del mondo del calcio siano sfuggiti di mano. Non solo i prezzi elevatissimi relativi ai cartellini dei calciatori, perché anche la spesa dei club destinata agli ingaggi e alle commissioni per gli agenti è schizzata evidentemente alle stelle.

A pagarne le conseguenze è soprattutto la Serie A, economicamente indietro rispetto ad altre leghe come quella spagnola e quella inglese. Anche per questo motivo, nel prossimo mercato difficilmente dovremo aspettarci colpi da 90 come quello messo a segno dalla Juventus lo scorso gennaio per Dusan Vlahovic.

Insomma, di trasferimenti a tre cifre quantomeno in Italia difficilmente ne vedremo. Più probabile invece che in Inghilterra e Spagna si scateni un mercato a suon di milioni, nell’estate in cui Mbappé e Haaland potrebbero lasciare rispettivamente Paris Saint Germain e Borussia Dortmund. Un’altra stella destinata a far scatenare un’asta internazionale è Darwin Nunez.

Calciomercato Milan, offerta folle del Tottenham per Nunez

L’attaccante del Benfica, che in Italia piace soprattutto al Milan, potrebbe partire per un’offerta da oltre 100 milioni di euro. Un’utopia per i rossoneri che infatti da qualche settimana hanno iniziato a sondare profili meno proibitivi. Sul centravanti uruguaiano, invece, si prospetta un futuro quasi certamente in Premier League.

Secondo quanto scritto sul ‘Mirror’, Nunez è uno dei principali obiettivi di top club come Arsenal, Manchester United, Liverpool e Newcastle. Ma attenzione soprattutto al Tottenham di Antonio Conte, il quale secondo il tabloid inglese sarebbe disposto a pagare i 150 milioni di euro della clausola rescissoria fissata sul cartellino dell’attaccante, pur di beffare i rivali inglesi.