Simeone sfida la Juventus, testa a testa per l’argentino

Juventus a caccia di rinforzi, un giocatore argentino nel mirino: ma c’è la concorrenza dell’Atletico Madrid di Simeone

La Juventus ha avviato un processo di grande rinnovamento per il futuro. Saranno diversi i nomi destinati a cambiare nella rosa bianconera per il prossimo anno, l’addio di Dybala verosimilmente non sarà l’unico di una certa rilevanza.

Il club bianconero vuole avviare un nuovo ciclo e per farlo, stante la fiducia in Allegri in panchina, vuole regalare al tecnico livornese forze fresche, con il giusto mix di calciatori già esperti e formati come top player e altri che stanno studiando per diventarlo. Un profilo in particolare, in Serie A, interessa molto, ma c’è la ‘minaccia’ dell’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Juventus, duello per Molina: è lui l’erede di Cuadrado

Il nome è quello di Nahuel Molina, esterno dell’Udinese di gamba e qualità, capace di disimpegnarsi sia come laterale di difesa a 4 che a tutto campo e addirittura possibilità di essere schierato come esterno offensivo. Sei reti in questa stagione stanno confermando le sue doti e un potenziale notevole, il 23enne ha tutto per essere uno dei migliori interpreti del ruolo nei prossimi anni. La Juventus pensa a lui per sostituire Cuadrado, ormai 34enne, e i contatti con l’Udinese sono già avviati, come spiega ‘Tuttosport’. Ma occhio, per l’appunto, al gradimento dell’Atletico, che avrebbe già sondato il terreno con l’entourage del giocatore. Anzi, in Spagna sarebbero convinti che siano i ‘Colchoneros’ ad essere in pole. Si preannuncia una sfida piuttosto calda sul binario di destra.