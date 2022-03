Juventus, colpo di scena sul rinnovo: si torna a trattare

Dopo la netta chiusura, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena: nuovi contatti con l’entourage e il rinnovo torna ad essere un’opzione

La stagione è entrata nella parte più calda, quella dove si tirano le fila e si possono raggiungere i trofei: la Juventus, nel frattempo, sta gettando le basi per la prossima stagione.

La decisione più discussa già presa dai bianconeri è quella di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala. Questa sarà l’ultima stagione dell’argentino con la maglia della Juventus, prima di decidere quale sarà la nuova squadra in estate: la società, nel frattempo, dovrà impostare un mercato importante per sostituire il proprio numero ’10’. Tra i giocatori osservati dalla ‘Vecchia Signora’ per il futuro c’è anche Ousmane Dembele, anche lui in scadenza di contratto con il Barcellona e con caratteristiche ottimali per affiancare Chiesa e Vlahovic.

Attenta Juventus, il Barcellona ci riprova per il rinnovo di Dembele

Anche il Barcellona, come fatto dalla Juventus con Paulo Dybala, aveva preso le distanze da Ousmane Dembele ed era entrato nell’ordine di idee di perderlo a zero al termine della stagione. Ora, però, ci sarebbe un clamoroso colpo di scena. Secondo quanto rivelato da ‘Sport’, infatti, i catalani avrebbero riallacciato i contatti con gli agenti del francese per discutere di rinnovo. Un cambio di direzione che trova la sua ragione in Xavi, che da quando è arrivato sulla panchina blaugrana ha provato a recuperare l’esterno offensivo ex Dortmund.

Nuove conferme arrivano dal ‘Chiringuito’, secondo le cui fonti il Barcellona cercherà di vedere l’entourage di Dembele già in settimana per arrivare al rinnovo di contratto. Una notizia che potrebbe anche ostacolare i piani futuri di Paulo Dybala: con l’addio del francese, infatti, potevano crescere le sue chance di giocare in blaugrana.