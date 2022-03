Intreccio con Mbappe: la Juventus ha il sostituto di Dybala

La Juventus è alla ricerca del sostituto di Dybala: il prossimo attaccante bianconero può arrivare dalla Spagna grazie a Mbappe

I bianconeri hanno deciso di voltare pagina e separarsi da Paulo Dybala al termine della stagione: dall’anno prossimo la squadra sarà costruita intorno a Dusan Vlahovic.

Uno dei tavoli principali su cui giocherà la Juventus in estate sarà proprio quello del sostituto di Dybala. I tifosi bianconeri si aspettano un nome importante o, quantomeno, una soluzione che possa rivelarsi efficace e dare a Massimiliano Allegri una squadra ancora più competitiva rispetto a quella di questa stagione. Dalla Spagna, in questo senso, aprono le porte della Juventus ad una stella: l’intreccio giusto potrebbe essere quello con Kylian Mbappé.

Mbappé serve un ‘assist’ alla Juventus | Asensio come erede di Dybala

Tutti gli occhi del mondo, in questo momento, sono su Kylian Mbappé. In estate potrebbe diventare il parametro zero più ambito della storia del calcio, per età e talento. Il futuro del fuoriclasse francese sembra essere il Real Madrid e il suo arrivo nella capitale spagnola potrebbe consegnare ad Allegri l’erede di Paulo Dybala. Secondo quanto rivelato da ‘ElNacional.cat’, infatti, Marco Asensio è destinato a lasciare il Real Madrid ed il PSG si sarebbe tolto dalla corsa allo spagnolo.

I parigini, infatti, potrebbero sostituire Mbappé con un altro talento a parametro zero: Ousmane Dembele. La Juventus, in tutto questo, troverebbe la strada libera per Marco Asensio e potrebbe riuscire a prenderlo senza doversela vedere con la concorrenza. Lo spagnolo potrebbe essere il tassello mancante dell’attacco bianconero, componendo così il tridente con Vlahovic e Federico Chiesa. Qualità e corsa, due doti apprezzate da Massimiliano Allegri e quella fantasia che potrebbe permettere alla Juventus di aumentare il proprio arsenale offensivo.