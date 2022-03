Scamacca bocciato: ecco cosa serve all’Inter

Bocciato l’acquisto dell’attaccante italiano. L’ex giocatore ha le idee chiare in merito al colpo che dovrebbe fare l’Inter

Gianluca Scamacca sarà uno dei protagonisti del prossimo calciomercato. L’attaccante italiano, titolare ieri con la Nazionale di Roberto Mancini, contro la Turchia, è finalmente esploso.

Nel Sassuolo si sta ritagliando un ruolo da protagonista: in stagione ha giocato 30 partite, tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 1681 minuti. I gol segnati sono stati così tredici, più un assist. Numeri che gli hanno permesso di guadagnarsi la Nazionale e le attenzione di tantissimi club del massimo campionato e non solo.

Gianluca Scamacca è ritenuto, da molti, l’attaccante giusto per rafforzare l’Inter. Gli ottimi rapporti tra Beppe Marotta e Carnevali fanno sì che proprio i nerazzurri siano in pole position per acquistarlo.

Il Milan non è tagliato fuori ma la decisione di virare con forza su Origi, fa capire che il Diavolo sia più defilato. Scamacca costa tanto – il Sassuolo è una bottega cara e difficilmente lo cederà per meno di 35 milioni di euro – ed è probabile che l’Inter decida di affondare il colpo una volta ceduto uno dei suoi pezzi pregiati.

Calciomercato Inter, Altobelli vuole certezze: “Serve un bomber da 20 gol”

Nel frattempo arrivano le dichiarazioni, di uno che di attaccanti se ne intende. Alessandro Altobelli – intervenuto ai microfoni di Radio Radio – ha di fatto bocciato l’acquisto del giovane italiano: “Non è un mio problema il costo di Scamacca – afferma l’ex giocatore dell’Inter – ma guardo i giocatori. Per giocare nei nerazzurri bisogna essere grandi campioni. Per l’Inter vorrei un centravanti affermato, sicuro, da 20 gol. Non ci si può permettere il lusso di aspettare qualcuno. I nerazzurri devono fare un altro tipo di mercato, deve andare sul sicuro”.

Non sembra reggere il paragone con Dusan Vlahovic, acquistato dalla Juventus durante il calciomercato invernale – “I bianconeri hanno fatto il colpo del secolo cedendo due calciatori e investendo su un centravanti che serviva – prosegue Altobelli – Va dato grande merito per l’operazione che hanno fatto. Vlahovic è un signor attaccante, è una sicurezza”.