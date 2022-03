CMIT TV | Speciale Italia e Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Italia e il ritorno della Serie A: tutto in diretta dalle 17 alle 20

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Italia (che questa sera sfiderà la Turchia) e la presentazione del prossimo turno di Serie A: dalla conferma di Mancini come CT della Nazionale, al big match tra Juventus e Inter di domenica sera. Inoltre, non mancheranno tutte le ultime di mercato.

Conducono Riccardo Meloni e Marco Giordano, affiancati dalla redazione di Calciomercato.it. Come sempre avremo con noi anche tanti ospiti, tra cui Emanuele Giaccherini, Sandro Pochesci, Andrea D’Amico, Alessandro Jacobone, Enrico Camelio e Roberta Pedrelli.